Tempesta di vento e fulmini, fuggi fuggi dal centro

Prato, 7 luglio 2022 - Il maltempo, annunciato dall'allerta gialla della Regione Toscana fino a mezzanotte, è arrivato su Prato intorno alle 22, dopo una giornata calda con promesse di pioggia (non mantenute) nel primo pomeriggio.

Quando il centro era particolarmente vivace per l'apertura serale dei negozi, come sempre accade nei giovedì di luglio, improvvisamente si è alzato un vento molto forte che ha fatto scappare tante persone verso le auto, tanto che le arterie principali intorno alle mura erano molto trafficate. Persiane che sbattevano pericolosamente sopra le teste dei passanti in centro, ponteggi che ondeggiavano, fioriere ribaltate. Il tutto condito da una impressionante tempesta di fulmini e tuoni e anche dalla pioggia.

Fra i primi interventi per i vigili del fuoco, la caduta di un albero tra viale Montegrappa e viale della Repubblica.