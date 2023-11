Pioggia forte, paura a Prato: sottopassi allagati, persone bloccate. Disagi in provincia

Prato, 2 novembre 2023 – Un fortissimo temporale ha investito Prato nel pomeriggio del 2 novembre. Si sono formati subito allagamenti e in particolare nel sottopasso di via Ciulli, dove i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con il nucleo sommozzatori per aiutare gli automobilisti che sono rimasti intrappolati a causa dell’acqua.

Diversi sottopassi chiusi. In particolare Questura, Pratilia e ospedale direzione Pistoia. Allagamenti diffusi a causa dei tombini ostruiti dalle foglie Situazioni critiche in via Erbosa e via dei Trebbi con allagamenti.

Le squadre della protezione civile sono tutte attivate per il monitoraggio dei corsi d'acqua. Oltre al Bisenzio e all'Ombrone vengono monitorati anche a vista il Calice, Calicino, Ficarello.

Problemi anche in provincia e in particolare a Poggio a Caiano.

“La rotonda della Pam è attualmente allagata – dice lo stesso comune di Poggio a Caiano – La Vab e una squadra della Misericordia stanno intervenendo per capire la situazione delle strade ed è stata allertata la protezione civile di Prato che adesso si sta dirigendo a Poggio”. Il Comune invita i cittadini a evitare gli spostamenti inutili.