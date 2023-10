Maltempo, nubifragio su Prato. Strade allagate e sottopassi chiusi

Prato, 24 ottobre 2023 – Il nubifragio che si è abbattuto intorno all’ora di pranzo su Prato – e dopo una mezz’ora su Firenze – ha provocato disagi alla circolazione. Particolarmente colpita la zona ovest.

Alle 13,48 secondo il sito della protezione civile risultavano chiusi i sottopassi dell’ospedale e quello di Pratilia (in direzione Pistoia), chiusa la tangenziale in direzione nord all'altezza del Parco Prato e allagate via Mascagni all'angolo con via dell'Alberaccio e varie vie di Galciana.

Il Cfr – Centro funzionale della Regione Toscana – ha confermato l’allerta arancione fino alla mezzanotte di martedì e prorogato il codice giallo per il rischio idraulico (reticolo principale) fino alle 14 di mercoledì 25.