Meteo, è allerta arancione in Toscana. Parchi e scuole chiuse in varie città

Firenze, 24 ottobre 2023 – Un martedì con il fiato sospeso in Toscana: c’è un’allerta meteo arancione per possibili temporali forti con conseguente rischio idrogeologico. Una situazione che viene monitorata momento per momento dalle forze di protezione civile. Il timore è che la pioggia forte associata a vento e grandine possa provocare danni. Scuole chiuse in vari comuni. Si sono ingrossati i livelli dei fiumi e dei torrenti del bacino dell’Arno.

L'allerta meteo di martedì 24 ottobre su Firenze

Si alza il Magra

In aumento il livello del Magra, in provincia di Massa Carrara, a causa delle piogge che sono cadute tra la notte di lunedì e martedì. Tutti gli indicatori dell’idrometria danno il fiume in forte aumento e il fiume ha superato la seconda soglia di guardia a Villafranca, per poi scendere. Anche il Bagnone è rientrato sotto il primo livello di guardia. La Protezione Civile monitora la situazione.

La piena del Magra

Pioggia sulla costa

Pioggia piuttosto forte sulla costa toscana, soprattutto nella parte nord, tra la Versilia e Pisa, in estensione a Livorno. Precipitazioni intense sulla provincia di Massa Carrara, con Mulazzo che ha raggiunto i 40 mm nell’ultima ora. Informa di questo il presidente della Regione Eugenio Giani sui social network.

Lezioni sospese

Non sono pochi i comuni nei quali oggi non ci sono lezioni. Classi vuote dunque e studenti a casa. La lista dei comuni che chiudono le scuole.

Meteo, è arancione l'allerta in Toscana

Parchi off limits

Per limitare ogni possibile danno a persona in tante città sono stati interdetti gli ingressi a parchi, giardini pubblici, aree gioco per bambini. Saranno zone interdette e chiuse per evitare la caduta di alberi. Stessa cosa per i cimiteri. Per vedere i provvedimenti della propria città, consultare i canali social del proprio comune.

Le varie allerte

Il codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico è valido per tutta la giornata di martedì per tutta l’area nord-occidentale (per la stessa area è stato emesso un codice giallo dalle 20 fino alla mezzanotte appena trascorsa). E’ inoltre valido dalle 11 fino alla mezzanotte di martedì per le zone centro-meridionali (per queste è inoltre attivo un codice giallo dalle 6 fino alle 11 sempre di martedì). Per le restanti zone sud-orientali è stato emesso un codice giallo dalle 6 fino alla mezzanotte di martedì.

Viareggio e Versilia: allagamenti e piante cadute

Il maltempo ha colpito sulla costa, con pioggia e vento a Viareggio e in Versilia: sottopassi allagati, cornicioni e impalcature crollati, piante cadute. Piccoli smottamenti nel comune di Pietrasanta.

Prato, sottopassi chiusi

A causa di un nubifragio che si è abbattuto su Prato intorno all’ora di pranzo ci sono state chiusure di strade e sottopassi (vai all’articolo).

Le previsioni

Intanto la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico nelle zone nord occidentali e quelle costiere centrali fino alle 14 di domani. Inoltre ha emesso un codice giallo per mareggiate valido dalla mezzanotte fino alle 7 di domani per la costa settentrionale.

