Saione Mob, presentato stamani l’evento in programma domenica 18 maggio

Arezzo, 9 maggio 2025 – Dopo il successo di partecipazione delle prime tre edizioni, torna domenica 18 maggio dalle ore 9 alle 19, ad Arezzo, “Saione Mob”. La giornata di festa e partecipazione, che anche quest’anno trasformerà un intero quartiere della città in un laboratorio di innovazione sociale, tra iniziative didattiche, culturali, artistiche, sportive e shopping.

L’iniziativa – che si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Piazza Saione - è promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, con il contributo del Comune di Arezzo e TCA spa, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IV Novembre, il Mercatino delle Pulci e le tante associazioni di volontariato, culturali e i commercianti del quartiere, che come ogni anno saranno i veri protagonisti della giornata.

“Siamo orgogliosi di poter offrire per il quarto anno, con il prezioso contribuito di tanti soggetti, una giornata di festa e partecipazione nella città e nel quartiere in cui lavoriamo ogni giorno per l’inclusione sociale di tanti cittadini in difficoltà con il nostro Community Center. – ha detto Sorinel Ghetau, direttore dei programmi di Oxfam Italia – Un impegno che va di pari passo con il nostro impegno per il contrasto all’abbandono scolastico e alla povertà educativa, assieme alle scuole aretine, ad esempio grazie al progetto Comunitalenti, da cui nasce anche quest’edizione. In questa direzione è centrale il lavoro che stiamo realizzando ad Arezzo per lo sviluppo dei Patti Educativi di Comunità in due quartieri come Saione e Tortaia, che presenteremo il prossimo 29 maggio. Uno strumento essenziale per rafforzare e ampliare l’offerta formativa dentro e fuori la scuola, grazie al lavoro comune di tante realtà e associazioni. Con la quarta edizione di Saione Mob vogliamo continuare su questa strada: valorizzare tutti gli attori del territorio attraverso iniziative di animazione culturale e sociale aperte a tutti”.

“Saione Mob rappresenta, ancora una volta, un modello virtuoso di comunità attiva e coesa, capace di valorizzare tutte le sue energie, sociali, culturali, educative e imprenditoriali, in una giornata di festa che è anche testimonianza concreta di inclusione e partecipazione - ha dichiarato Lucia Tanti, vicesindaco di Arezzo. - Il Comune di Arezzo sostiene con convinzione questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, perché incarna perfettamente il nostro impegno per una città dove i quartieri non siano periferie ma cuori pulsanti di cittadinanza viva. Un ringraziamento va a Oxfam, Confesercenti, al mondo della scuola, alle associazioni, ai commercianti e a tutti coloro che, con passione e competenza, rendono possibile un evento che mette al centro le persone e le relazioni. Saione Mob è la dimostrazione che la collaborazione tra istituzioni e territorio è la via maestra per costruire una comunità più forte, più inclusiva, più giusta”.

Le iniziative in programma

Tante le iniziative rivolte a giovani e famiglie in programma per tutta la giornata. A partire dal Mercatino delle Pulci - realtà da sempre caratterizzata per il suo valore sociale – che porterà oltre 200 banchi in tutto il quartiere, e al mercato di beneficenza organizzato dall’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi. Inoltre per tutta la giornata resteranno aperti i negozi.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di Saione Mob – ha aggiunto Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti Arezzo - a conferma di quanto il quartiere è vitale e pronto ad accogliere, anche grazie ai commercianti e ai titolari dei pubblici esercizi e delle attività della ristorazione, un’iniziativa attrattiva di grande interesse per la comunità. Saione Mob resta una giornata di festa e shopping che vede protagonisti molteplici soggetti accomunati dalla voglia di mostrare Saione nella sua veste più bella. La sinergia dei molteplici e variegati protagonisti dell'evento è la forza che anima la manifestazione del quartiere per un giorno. La stessa che alimenta quotidianamente la vitalità di Saione 365 giorni l'anno”.

Non mancheranno anche le iniziative culturali, didattiche e ludiche.

Presso l’Istituto Comprensivo 4 Novembre, sono in programma: un contest di disegno rivolto ai ragazzi under 15; la mostra fotografica Emozioni e relazioni curata dall’associazione Electra e dalla professoressa Barbara Peruzzi; l’esposizione e vendita delle opere realizzate dagli studenti nel corso del laboratorio Pharma poesia, sfociato nella realizzazione di una vera e propria “farmacia poetica” in cui tutte le scatole di medicinali contengono in realtà micro poesie; le attività sportive offerte da CSI, Baobab e Uisp presso il campo della scuola.

Al parco del Pionta si terrà invece un pomeriggio dedicato ai più piccoli con la performance interattiva “Spettacolo Pop”, realizzata dall’associazione Sosta Palmizi nell’ambito della rassegna La danza che muove è primavera.

In piazzetta Rismondo, spazio al FuoriSaione...piazza la coltura!, che ancora una volta porterà in mostra la ricchezza e la vitalità della cultura indipendente del territorio: la terza edizione del Saione del libro, (a cura dell’associazione Spaghetti Weird), che darà spazio agli scrittori emergenti della provincia, con tante presentazioni nel corso della giornata; il laboratorio artistico Drink and paint (a cura dell’associazione Farrago) durante cui sarà possibile cimentarsi nella pittura degustando una bevanda; gli stand creativi offerti da Malpighi Hub, Teatro Virginian, Gruppo Tagete, Psycho Hill, Spazio Seme e Arcigay.

Inoltre The Sound of Zion - collettivo di musica, writers e cultura urbana del quartiere - nel corso della giornata realizzerà un graffito, che donerà alla scuola IV Novembre.

A colorare ancor di più il quartiere saranno i manifesti poetici ideati da Oxfam in collaborazione con l'associazione Imago, Gruppo Tagete, gli studenti della IV novembre e Cngei, che tappezzeranno 30 balconi lungo le strade di Saione. Tanti quante sono le strofe tratte dalle opere dei maggiori poeti aretini, che saranno in esposizione alla Galleria Imago con la mostra di Foto-poesia. Nel corso della giornata l'associazione realizzerà inoltre ritratti in strada con la tecnica del banco ottico e sarà possibile partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca dei manifesti sparsi per il quartiere.

Sul terrazzo del B&B Bio Benessere di via Nazario Sauro si potrà invece partecipare a percorsi di meditazione guidata, a cura di Merkaba Crystal Point.

“Saione Mob è parte dalla mobilitazione di tanti soggetti che hanno sede e operano nel quartiere: dalle associazioni, ai negozi, passando per la scuola. – ha aggiunto Silvia Ciarpaglini, direttrice artistica dell’evento – L’obiettivo della giornata è infatti prima di tutto condividere con tutta la cittadinanza l'impressionante ricchezza, la creatività e il lavoro di questa splendida comunità”.

Nel corso della giornata sarà infine possibile prendere contatto con Oxfam, rivolgendosi all’info-corner del Community Center in piazza Saione e al banchetto dei volontari dell’organizzazione. Allo stesso tempo, come ogni anno, si potrà sostenere le tante associazioni che operano nella zona come Donne Insieme, Chimera Arcobaleno, Aism, Progetto 5 e la Parrocchia di Saione.

Info e programma completo: https://www.facebook.com/events/9667275870031947