Sansepolcro, divelta e distrutta una panchina a Porta Fiorentina

Arezzo, 9 maggio 2025 – Divelta e distrutta una panchina a Porta Fiorentina

Atto vandalico a danno di una struttura pubblica questa mattina a Sansepolcro in zona Porta Fiorentina. Una panchina in marmo posizionata nei pressi dell’arco che sorge sul posto è stata divelta e poi distrutta. Protagonista dell’atto un soggetto del posto già responsabile di simili “imprese” in città. Lo stesso peraltro è stato individuato grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia. L’Amministrazione Comunale, rammaricandosi per quanto avvenuto, ha sporto regolare denuncia e confida che il caso possa essere chiuso quanto prima.