Maltempo, fino alle 14 codice arancione per rischio idrogeologico

Codice arancione anche nella nostra provincia per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d’acqua minori fino alle 14 di oggi. E’ gialla invece l’allerta per il rischio legato ai temporali, che potrebbero essere anche forti. Il Comune di Montemurlo, fra i più colpiti nell’alluvione del novembre 2023, precisa che le scuole resteranno aperte, ma se il maltempo dovesse essere confermato consiglia di non restare ai piani interrati o seminterrati. e in caso di aumento delle precipitazioni di limitare gli spostamenti non strettamente necessari. E’ sempre attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua. Per necessità o segnalazioni è aperto centro operativo comunale della protezione civile telefono 335 1846512 oppure 0574 558446. La sindaca di Vernio Maria Lucarini ha invece firmato l’ordinanza per la chiusura sul territorio di tutti i cimiteri comunali, dei parchi e giardini pubblici, dei campi sportivi e delle attività all’aperto, compresi i mercati, fino al termine del codice arancione.