Maliseti piange il partigiano "Giorgino" Macrì

Prima operaio, poi infermiere ma soprattutto "staffetta" partigiana vista la sua giovane età in tempo di guerra. Maliseti ieri ha perso Giorgio Macrì, 94 anni e questa notizia ha destato molta tristezza perché a lui tutti erano affezionati. Macrì, originario di Vibo Valentia, arrivò a Prato nel 1943 con la famiglia ed entrò a lavorare come operaio al Fabbricone. Poco dopo si adoperò con gli operai e le operaie per salvare i macchinari tessili che i nazisti intendevano distruggere: li smontarono pezzo per pezzo e li trasportarono dai contadini in provincia di Pistoia ma li nascosero anche nei fienili e nelle sagrestie per rimontarli alla fine della guerra. Giorgio si salvò dal rastrellamento dei tedeschi e si rifugiò prima a Pavana e poi Sambuca Pistoiese dove iniziò a fare la staffetta. Finita la guerra tornò a Prato, riprese gli studi e diventò infermiere, lavoro che ha svolto per molti anni. Macrì ha portato la testimonianza della guerra e della lotta partigiana in tante scuole dove "andava a spargere il seme della libertà" come qualcuno ricorda.

Il partigiano "Giorgino" ha ricevuto riconoscimenti dal Comune di Prato e dall’Anpi e il Giglio della Liberazione dal Comune di Firenze. Macrì ha dedicato molte energie anche al volontariato, alla Pubblica Assistenza L’Avvenire dove ieri è tornato: è esposto alle cappelle in via San Jacopo e il funerale sarà domani alle 10,30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Maliseti. "Giorgio – dice Giovanni Mosca, presidente del circolo Arci Quinto Martini di Maliseti – era una persona perbene, faceva parte di quegli uomini che hanno contribuito a cambiare l’Italia, lottando per la libertà. Ma soprattutto ci lascia un grande amico. La comunità di Maliseti si stringe alla figlia Clara e ai suoi nipoti". Cordoglio è stato espresso anche da Simone Calamai, presidente della Provincia, che si stringe attorno all’Anpi, che lo ricorda così sulla sua pagina Facebook: "I suoi racconti poi, come dimenticarli: brandelli di vita, belli ma anche tragici, in cui trascinava tutti dentro con quel suo modo di narrare che incantava".

M. Serena Quercioli