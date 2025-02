Maliseti, duello con Rifredi. La Pietà va a Montemurlo

Alle 15 odierne, prenderà ufficialmente il via la ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E per le formazioni di Prato e provincia si prospetta un programma variegato ed impegnativo, partendo dal girone D di Prima Categoria che propone un derby: al Fantaccini, lo Jolo chiamato a vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta attende il Prato Nord e spera in un risultato positivo dallo scontro al vertice Settimello-Folgor Calenzano. Per quel che riguarda la lotta-salvezza, il Casale Fattoria riceverà l’Albacarraia ed il CSL Prato Social Club se la vedrà al Rossi con l’AM Aglianese. E poi c’è il Maliseti Seano che dopo la vittoria dello scorso turno vuole continuità: battendo la Virtus Rifredi nello scontro-salvezza, la banda Masi può lasciare l’ultimo posto. Si scende così in Seconda Categoria, girone C: la Pietà 2004 (che deve ancora recuperare la sfida con il Vernio della scorsa settimana sospesa dopo otto minuti a causa del nubifragio, ndr) sarà di scena al Nelli contro il Montemurlo di Ermini e gli uomini di Trupia sono consapevoli che una vittoria potrebbe permettere loro di approfittare di un eventuale passo falso del San Niccolò (avanti di cinque lunghezze, ma con una gara in più). Al Martelli, il Tavola tenterà di inserirsi in via definitiva nella lotta per gli spareggi-promozione regolando un Chiesanuova apparso sin qui solido (e che dovrà recuperare il match contro il Montalbano Cecina rinviato a causa del campo impraticabile). Da seguire con attenzione anche Valbisenzio – Galcianese: gli ospiti necessitano di punti per avvicinarsi ai piani alti, ma i vaianesi di Nenni devono salvarsi. Poi c’è il Mezzana di Ferri, che vincendo a Montale contro l’Olimpia Quarrata tornerebbe sopra la linea di galleggiamento. Senza dimenticare il Vernio fanalino di coda, che riceve la Virtus Montale.

Chiusura con il girone F: il Poggio a Caiano primo della classe giocherà in casa contro il Cobra Kai e partirà con i favori del pronostico, mentre la Virtus Comeana si appresta a ricevere l’Avane. A Poggio alla Malva, la Polisportiva Naldi rilanciata dalla cura-Campolo affronta la Laurenziana, mentre La Querce cercherà punti "pesanti" nella tana del Santa Maria. Infine, Monterappoli – San Giusto.

Giovanni Fiorentino