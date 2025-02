Maliseti continua la risalita a suon di gol. La Pietà vince ancora e si prende la testa

Qualche favorita ha commesso un passo falso, alcuni "underdog" hanno fatto saltare il banco. La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, chiusasi ieri, ha confermato la competitività dei tornei, che promettono di lasciare aperto il discorso per (quasi) ogni traguardo. Partendo dal girone D di Prima, con lo Jolo che non è riuscito ad approfittare della sconfitta del Settimello capolista: nonostante un’autorete dei rivali, gli uomini di coach Ambrosio sono caduti in trasferta contro il San Godenzo (vittorioso per 2-1) e restano secondo a nove lunghezze dalla vetta. Hanno limitato i danni anche grazie all’assist involontario del CSL Prato Social Club, capace a sorpresa di rifilare un sonoro 4-0 al Quarrata. Giornata positiva per il Prato Nord, che aggiudicandosi il confronto stracittadino con il Casale Fattoria (3-1) si porta a +5 sulla zona playout. E attenzione al Maliseti, che sta continuando a risalire e che adesso inizia davvero a far paura: una tripletta di Breschi ha certificato il 3-1 esterno inflitto alla Folgor Calenzano che lotta per la promozione e ha sancito la rinascita di una squadra che solo fino a poche settimane fa sembrava destinata a retrocedere: su queste basi, il gruppo di mister Masi può davvero continuare a sognare la salvezza. Clamoroso nel girone C, scendendo in Seconda Categoria: il San Niccolò, che fino a qualche settimana fa sembrava destinato a fare un torneo a parte e ad "ammazzare" il campionato, ha pareggiato. E la Pietà ha colto l’attimo per prendersi la prima posizione: il 3-2 con cui i ragazzi di Trupia hanno regolato al Faggi il Montalbano Cecina regala loro il primato ed un punto di margine sugli aglianesi. Pur non andando oltre il pari a reti bianche con il Tavola, la Galcianese ha conservata la terza posizione a pari merito con Virtus Montale e Montagna Pistoiese. In risalita le quotazioni del Montemurlo, adesso quinto: merito di Ferri e Confietto, che hanno affossato il Mezzana con un "classico" 2-0. E’ finito ko il Chiesanuova: Lucchesi ha segnato, ma l’Olimpia Quarrata è passata con un 3-1 allo Scirea. In zona playout, notte fonda per la Valbisenzio: il Cintolese ha annichilito il sodalizio vaianese con un netto 8-1 che lascia poco spazio a repliche (mentre il Pistoia Nord ha superato per 3-1 il Vernio). E si chiude con il girone F, con il Poggio a Caiano che mantiene la vetta della graduatoria ed allunga grazie al 3-2 esterno sul Doccia. Boretti da un lato e Sirna dall’altro hanno messo la firma sotto l’1-1 fra La Querce e Virtus Comeana (con i comeanesi che restano quarta). Tutto da rifare per la Naldi, sconfitta 3-0 da La Lanterna. E il San Giusto guadagna se non altro un punto con il Sesto.

Giovanni Fiorentino