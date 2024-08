Maledizione telefoni a L’Acqua: "Con un temporale la linea va ko"

"Basta un piccolo temporale e i telefoni fissi non funzionano più...". La segnalazione in questione è di una lettrice, il cui fratello vive nella frazione de L’Acqua, dove da anni esiste una situazione di disagio relativa alla telefonia. La cittadina ha avvisato l’amministrazione comunale di Cantagallo e i Carabiniei di Vernio. "L’utenza intestata a mio fratello risulta guasta dal 30 ottobre 2023, data della prima segnalazione fatta al numero guasti. Il problema tuttora sussiste nonostante le numerose sollecitazioni (telefoniche e scritte) fatte finora alla Telecom. Mesi fa sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte di tecnici Telecom e il telefono ha ripreso a funzionare per un breve periodo anche se non in condizioni ottimali e, comunque, sempre senza la connessione ad Internet. La situazione di disagio è aggravata dal fatto che la copetura di rete per i cellulari è quasi nulla, senza la connessione Internet del numero fisso".

Il racconto prosegue. "Quella di mio fratello è una linea di telefonia pubblica, rimasta dopo la chiusura degli alimentari /trattoria della nostra famiglia; al momento, però, anche le altre tre linee telefoniche private della frazione sono isolate. Più che in altre zone, lì la connessione telefonica è necessaria per restare in contatto con i parenti residenti altrove (come me) e per attivare mezzi di soccorso e/o il medico in caso di bisogno. A questo proposito, quindici giorni fa, di notte, c’è stata la necessità di chiamare il 112 per una signora anziana ultranovantenne, che ha avuto uno scompenso cardiaco importante. Fortuna ha voluto che essendo un fine settimana di luglio ci fossero diverse persone nel borgo che si sono subito rese disponibili al soccorso. Comunque per poter chiamare il 112 i familiari si sono dovuti spostare di diversi metri dall’abitazione per trovare un punto dove il cellulare prendesse".