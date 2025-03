Giovane mamma colpita da rara malattia, il paese si mobilita per le costose protesi

Montemurlo (Prato), 24 marzo 2025 – Dopo aver affrontato i momenti più difficili della malattia, Virginia Baldassari, la mamma della provincia di Forlì, colpita da una rara forma di infezione, ora sta meglio, è in piedi, e lo scorso fine settimana è arrivata a Montemurlo per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta concretamente e l’hanno aiutata a comprare le costosissime protesi di cui ha bisogno per cercare di condurre una vita normale. La storia di Virginia, che a Oste ha molti parenti, aveva colpito al cuore tutta la comunità montemurlese che si era subito mossa per sostenerla nel difficile percorso della riabilitazione.

Ad aprile 2024 Virginia venne colpita da un’infezione che l’ha portata, nel giro di poco, a vedersi amputare le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e le dita della mano destra. È stata sei mesi in ospedale, tra rianimazione e riabilitazione, ma la voglia di vivere e di poter riabbracciare i propri figli non l’hanno mai abbandonata, anche nei momenti più difficili, quando i medici le avevano dato poche speranze. Per fortuna Virginia ce l’ha fatta ed ora, grazie alle protesi, ha potuto alzarsi da quella carrozzina che l’ha accompagnata fuori dall’ospedale di Forlì alcuni mesi fa. Lo scorso sabato Virgina Baldassari è arrivata a Oste dove ha incontrare e ringraziare personalmente la famiglia Bacciottini – Pamela, Mirka, Silvano e Valdemaro e il loro socio Giacomo Gori – della Bacciottini Group che lo scorso dicembre, donarono a Virginia 5mila euro per l’acquisto delle protesi. In serata Virginia è poi stata l'ospite d’onore dell’apericena al Circolo Nuova Europa, dove, lo scorso novembre, è partita la gara di solidarietà per Virginia. Il fine settimana si è concluso ieri nel salone della Misericordia di Oste, dove è stato organizzato un grande pranzo al quale hanno partecipato oltre 150 persone e che ha visto la generosa collaborazione di tante aziende ed esercizi commerciali del territorio. Un’iniziativa che ha permesso di raccogliere ben 6.500 euro.

"Virginia è una donna forte e propositiva che vuole tornare a lavorare e a vivere pienamente la propria vita – spiega Fabrizio Botarelli, consigliere comunale e socio del Circolo Nuova Europa, dal quale è partita la catena di solidarietà – Purtroppo le protesi sono molto costose e sono completamente a suo carico. Il prossimo passo che Virginia deve compiere è l’acquisto di una protesi di ultima generazione, collegata alle terminazioni nervose, che ha un costo di 100mila euro. Montemurlo ha un grande cuore e lo ha dimostrato anche ieri. Come Circolo Nuova Europa continueremo ad impegnarci per sostenere Virginia».

Al pranzo di ieri ha partecipato anche l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per aiutare Virginia: "È stato bello e commovente vedere come la nostra comunità, ancora una volta, sia riuscita ad unirsi per aiutare il prossimo. Ringrazio tutti coloro che hanno portato il proprio contributo e sostegno all’iniziativa. Montemurlo dimostra davvero di avere un grande cuore”.