Catena di solidarietà per Virginia: "Non vedo l’ora di tornare a Oste"

La storia di Virginia Baldassari – la mamma di 41 anni che lo scorso aprile venne colpita da un’infezione che l’ha portata, nel giro di poco, a vedersi amputare le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e le dita della mano destra – ha commosso tanti. Anche una azienda di Montemurlo, la Bacciottini Group, ha deciso di donare 5mila euro alla giovane mamma per l’acquisto di protesi.

E Virginia ora, è in piedi. Grazie alla forza di volontà che non l’ha mai abbandonata in oltre sei mesi di ospedale, tra rianimazione e riabilitazione, e al sostegno di un’intera comunità che si è stretta attorno a lei e alla sua famiglia. "Ho sentito Virginia a telefono è straordinaria la sua forza di volontà, mi venivano i brividi a sentire le sue parole", racconta il consigliere del Circolo Nuova Europa di Oste, Fabrizio Botarelli. "Ha detto che appena può verrà a Montemurlo per ringraziare di persona tutti coloro che l’hanno aiutata".

La Bacciottini ha sempre avuto un rapporto di vicinanza con la comunità montemurlese e i fratelli Silvano e Valdemaro non sono rimasti insensibili di fronte alla storia di Virginia – residente in provincia di Forlì ma con tanti parenti a Oste - che ha subito numerose amputazioni a seguito di un’infezione da pneumococco.

"Come Bacciottini Group, un ramo d’azienda che si occupa di macchine cordonatrici, piegatrici e perforatrici automatiche abbiamo fatto, attraverso la rete del dono (una piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale) una donazione a favore di Virginia per aiutarla a ritrovare una vita normale. - dice il socio dei fratelli Bacciottini, Giacomo Gori -. Proprio in questi giorni Virginia ha potuto provare le nuove protesi ed è una grande gioia vederla fare la riabilitazione per re imparare a camminare". Per Virginia, parente di uno dei soci del circolo di Oste, lo scorso novembre, si era mosso anche il circolo Nuova Europa che aveva organizzato una cena grazie alla quale erano stati raccolti 2mila euro.

"Virginia non vede l’ora di poter venire a Montemurlo per ringraziare personalmente la Bacciottini e tutti coloro che si sono dati da fare per aiutarla - aggiunge Botarelli -. Virginia, nonostante le difficoltà, è una donna di grande spirito e forza".

Silvia Bini