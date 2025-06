Prato, nuova vita per l'ex commissariato di via Baldinucci: nasceranno 26 appartamenti

Prato, 23 giugno 2025 – Sono partiti i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex commissariato di via Baldinucci a Prato, attivo fino all'inizio degli anni '90, quando poi venne promosso a Questura dal ministero. Nell'immobile di quattro piani, collocato fra piazza San Marco e via Valentini, troveranno posto 26 appartamenti con posti auto coperti e cantine. L'immobile è stato acquistato da un’importante società di costruzioni di Firenze, che ha iniziato l’intervento di riqualificazione con la collaborazione di noti professionisti di Prato.

La partenza dei lavori del complesso era particolarmente attesa dai residenti. L'immobile infatti, vuoto da tempo, necessitava di un restyling e di nuove funzioni. L'iter burocratico adesso è stato completato e la consegna degli alloggi è prevista a partire da fine 2025. Verranno realizzati appartamenti di varie tipologie e composizioni, dai bilocali ai quadrilocali, tutti dotati di spazi esterni. Esiste tra l'altro per gli acquirenti la possibilità di una totale personalizzazione sugli allestimenti e sugli interni. La facciata avrà elementi in travertino per conferire eleganza e modernità all'immobile e gli impianti saranno realizzati con particolare attenzione all’efficientamento energetico. Sarà realizzata anche una corte interna condominiale, con una particolare attenzione al verde e agli spazi di socializzazione.