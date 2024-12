Malamovida. Volantini di protesta

Nell’intervista di alcuni giorni fa al nostro giornale l’assessore al centro storico Diego Blasi sottolineò: “Staremo dalla parte dei residenti e ci faremo garanti di un equilibrio tra gli interessi diversi del centro. Lo ripeto: per me il centro deve essere vivibile per tutti“. E ancora evidenziò: “Il centro storico non è solo il biglietto da visita della città, ma è anche e sopratutto un quartiere. Servizi, accessibilità, organizzazione dello spazio pubblico: l’approccio deve essere globale“.

Adesso sono spuntati volantini e si sono moltiplicate le proteste dei residenti che subiscono la movida versione ’mala’, la più brutta, quella che non fa dormire e crea disagi. C’è bisogno al più presto di un confronto tra Comune e residenti.