Mai dimenticare i nostri 133 deportati

Una storia che tanto ha segnato la storia della città e di tante famiglie. Il 7 marzo del 1944, 133 pratesi furono deportati nei campi di concentramento, solo 18 tornarono a casa. Lo sciopero nelle fabbriche contro la guerra, il fascismo e il caro vita, provocò una durissima rappresaglia. I nazisti andarono a prelevare i lavoratori. Portati al Castello dell’Imperatore e poi trasferiti a Firenze per finire nei lager nazisti a Ebensee e Mauthausen. In queste ultime settimane, La Nazione con il Museo della Resistenza e della Deportazione e con Aned ha lanciato un’iniziativa rivolta alle famiglie dei deportati, per diventare proprio loro "i nuovi testimoni". Tante le iniziative oggi programmate per ricordare.