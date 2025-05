Maggio "archeologico" tra i capolavori etruschi

carmignano

Maggio al museo archeologico di Artimino tra storia, natura e sensorialità per adulti e bambini. Ecco la mappa delle proposte. Sabato, dalle 15.30, ci sarà un laboratorio olfattivo "Il profumo di Larthuza" per scoprire quali profumi amavano gli Etruschi. Per bambini dai 6 anni e il costo è 3 euro, più 2 euro ingresso. Sabato 17 sarà la "Notte al museo con gli etruschi" per la notte europea dei musei.

Alle 21 accoglienza e visita guidata con le famiglie; alle 22 inizio della "notte al museo": attività e racconti a tema, sistemazione per la notte. La domenica sveglia alle 8 e alle 9 colazione "Da Mario", nel borgo di Artimino, in compagnia degli operatori e dei genitori che vorranno partecipare. La notte al museo è per bambini dagli 8 ai 12 anni. I posti sono 20. Il costo è 25 a partecipante, comprensivo di attività e colazione.

I bambini dovranno presentarsi muniti di tuta già indossata, sacco a pelo e/o coperta, cuscino, asciugamano, spazzolino e dentifricio, torcia elettrica. Domenica 25 la mattina, dalle 10, sarà a dedicata al mondo delle api: dagli Etruschi alla visita in apiario. Dopo una parentesi al museo sulla produzione del miele al tempo degli Etruschi, spostamento a piedi all’azienda agricola "Il Grumolo" di Artimino per un’introduzione sul mondo delle api e una visita delle arnie.

Al termine sarà offerta ai partecipanti una gustosa degustazione a base di pane e miele. Per la visita all’apiario sono consigliati pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe e, se possibile, stivali da pioggia. Il costo è 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini comprensivo d’ingresso al museo. Tutti i laboratori sono su prenotazione: 055.8718124 o [email protected].

M. Serena Quercioli