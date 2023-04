Mafia, leggi e legalità Si discute al Livi

Al liceo Livi si apre la ’Primavera della legalità’, titolo del progetto promosso da un gruppo di insegnanti e sostenuto dalla dirigente Mariagrazia Ciambellotti. Un ricco ciclo di appuntamenti fino maggio per accompagnare alunni e alunne nel più consueto percorso di studio. Scopo del progetto è offrire occasioni di confronto e dialogo a partire da alcuni fatti di storia più recente uniti dal filo rosso della riflessione critica sul tema della giustizia e della legalità, in senso pù ampio. Ad aprire il ciclo di incontri la testimonianza di Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima innocente della Sacra Corona Unita barese, ucciso per errore nel Luglio del 2001. A seguire l’intervento di Francesco Citara, membro dell’associazione ’Libera’ di San Giuseppe Iato, paese siciliano il cui nome è indelebilmente legato alla tragica vicenda dell’omicidio di stampo mafioso del piccolo Giuseppe di Matteo, avvenuto nel novembre del 1996. Incontro promosso in occasione del 30simo anniversario della Strage di Via dei Georgofili a Firenze alla presenza di Luigi Dainelli, presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime della strage.

Il sistema carcerario italiano e gli errori giudiziari saranno, invece, oggetto dei prossimi interventi tenuti dagli avvocati Isabella Castaldo e Leonardo Pugi che guideranno gli alunni e le alunne dell’istituto nei meandri della giustizia e della sua applicazione concreta.

La conclusione, infine, nel mese di maggio con un affondo sull’attuale situazione della nostra città con l’aiuto del Procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Prato Giuseppe Nicolosi (nella foto) e del sostituto procuratore Laura Canovai.