Macrolotto Zero, spinta al decoro. Ci sono anche gli Angeli del Bello

Al Macrolotto Zero arrivano i volontari della Fondazione degli Angeli del Bello, nata a Firenze nel 2010 per garantire il decoro dei luoghi simbolo del capoluogo toscano. Nel quartiere pratese, dove spesso e volentieri si trova sporcizia lungo le strade, verranno svolti degli interventi di micro pulizia, con appuntamenti che saranno calendarizzati via via, il primo dei quali è atteso fra non molto. A richiedere l’aiuto degli Angeli del Bello, che contano numeri importanti (oltre 3.500 volontari iscritti) e che operano in tutto il territorio nazionale, è stato il "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio", che da tempo denuncia le cattive condizioni a livello igienico-sanitario in cui verte il quartiere. "L’ultimo esempio sta nelle fioriere di via Pistoiese, che sono ricolme di immondizia – fanno sapere dal comitato cittadino – L’intento di questa iniziativa è quello di innescare un percorso virtuoso di comportamenti nella comunità cinese e in generale in tutti i residenti, cosa che fino ad oggi nessuno è riuscito a fare, anche perché non c’è mai stata una seria volontà da parte di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 35 anni. Il comitato farà da catalizzatore per coinvolgere gli abitanti del quartiere indipendentemente dall’etnia, affinché ognuno si prenda a cuore il luogo in cui vive e si impegni a tenerlo pulito e in ordine". L’intervento degli Angeli del Bello a Prato non rappresenta una novità, in quanto la fondazione è già protagonista in città con l’iniziativa dei "Sabati del decoro", in collaborazione con Alia e le scuole del territorio.

Francesco Bocchini