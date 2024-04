Ma il sistema di noleggio funziona. Accordo rinnovato tutto l’anno: "Spostamenti smart e monitorati"

Monopattini elettrici in sharing mobility a Prato. Il progetto funziona e l’amministrazione ha deciso di rinnovare l’accordo per prolungare per tutto il 2024 il servizio che mette a disposizione in città 200 monopattini e 22 ’bit point’ a parcheggio obbligato. La scadenza sarà a maggio e il rinnovo è quasi certo. A convincere il Comune ci sono i dati: zero incidenti, zero controversie, zero sanzioni per i mezzi in noleggio. La differenza è sostanziale: i monopattini messi a disposizione dall’amministrazione sono controllati da remoto, rispettano le regole su velocità e dispositivi di sicurezza e chi li noleggia è rintracciabile nel caso di problemi. Garanzie che danno i loro frutti.

"Nel bando che abbiamo pubblicato uno dei punti fondamentali riguardava proprio la sicurezza – dice l’assessore alla mobilità Flora Leoni –. Il problema dei monopattini riguarda quelli di proprietà privata che purtroppo non sempre sono a norma. Capita di vedere mezzi truccati che sfrecciano nelle strade del centro, veicoli in contromano o peggio sul marciapiede. Questo non accade con i mezzi messi a disposizione dal Comune perché al loro interno sono installati dispositivi di sicurezza che ad esempio impediscono di viaggiare sopra i 6 chilometri orari nelle zone pedonali, oppure di entrare nelle arterie a grande scorrimento dove la circolazione è vietata". Il sistema funziona tanto che i risultati sul numero di noleggi dei mezzi di viabilità alternativa sono più che positivi. "Molti giovani li usano perché il sistema è pratico e inoltre i prezzi sono vantaggiosi – aggiunge l’assessore –. Ad esempio per evitare che i ragazzi vadano in due su un mezzo cosa che è vietata, abbiamo inserito una tariffa scontata in caso di doppio noleggio e anche prezzi agevolati per la stagione estiva. I monopattini se usati correttamente, sono una valida alternativa, il problema è per chi invece non rispetta le regole, allora in quel caso diventano veramente dei pericoli".

I monopattini che sono noleggiabili hanno installati dei sistemi di sicurezza da remoto che garantiscono conducenti e cittadini: se il mezzo non viene parcheggiato correttamente non si può bloccare e quindi non è possibile interrompere il pagamento, nel caso in cui con il monopattino si imbocchi una strada pedonale o in Ztl questo in automatico riduce la velocità a 6 km all’ora, se qualcuno sceglie di percorre una strada che non è consentita allora il monopattino si ferma da solo impedendo di proseguire. Un sistema intelligente che limita gli incidenti. E che l’amministrazione sta chiedendo di implementarlo con un ulteriore accorgimento: nel caso in cui il conducente vada contromano il mezzo si bloccherà. Inoltre in vista dell’estate il progetto è quello di prevedere punti noleggio vicino ai parcheggi fuori dalle mura:

Silvia Bini