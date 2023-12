"Ma classe au cinema". A ll Garibaldi ecco i film in francese per le scuole

Ma classe au cinema è il bel progetto per gli studenti (e non solo) frutto di una collaborazione fra l’associazione culturale Fil Rouge, animata da docenti di francese, e Il Garibaldi Milleventi con il sostegno dell’Istituto francese di Firenze. L’obiettivo è avvicinare i giovani del nostro territorio al cinema francese, alla lingua e alla cultura francese: guardare un film in lingua originale è un prezioso aiuto per l’apprendimento della lingua ma anche per la comprensione della cultura di quel paese. La prima edizione del progetto prevede una mini rassegna di sette film in lingua originale, con sottotitoli in italiano, rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori di Prato e provincia. La rassegna propone spettacoli mattutini secondo un calendario concordato fra le scuole e il cinema Il Garibaldi, grazie al lavoro di raccordo di Fil Rouge, che ha ideato il progetto. docenti francese U.L. Prato, ideatrice del progetto. La prima proiezione è prevista per domani alle 9.30 con il film Manodopera di Alain Ughetto, premiato agli European Film Awards e al Festival del film di animazione di Annecy, impreziosito dalle musiche del Premio Oscar Nicola Piovani. I film in programma sono stati accuratamente scelti per rispondere ai gusti dei giovani e alle loro diverse fasce di età, scegliendo titoli usciti da poco nelle sale.

Tutti i film sono stati selezionati per la loro rilevanza educativa e per alcune tematiche che possono suscitare un dibattito fra i ragazzi come l’emigrazione ed il razzismo verso gli italiani durante il ‘900, la salvaguardia dell’ambiente, la persecuzione degli ebrei, i sogni di un giovane adolescente con la passione del canto, la gestione delle proprie emozioni, la storia di una giovane ballerina che subisce un’esperienza traumatica da cui saprà rialzarsi. La proiezione dei film è comunque aperta al pubblico (il biglietto d’ingresso costa cinque euro). Per chi fosse interessato a far aderire le proprie classi al progetto scrivere a [email protected]. Il programma completo delle proiezioni del 2024 sarà pubblicato a gennaio sul sito www.ilgaribaldi.it.