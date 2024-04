Ma ci sono altre aperture. Tra dolci e schiacciatine

PRATO

Le evidenti difficoltà del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande nel reperire lavoratori non stanno frenando le nuove attività. E’ il caso ad esempio de "La schiaccinoteca del calciante", che ha aperto i battenti da pochissimi giorni in pieno centro storico. La paninoteca si trova infatti all’inizio di via Garibaldi, ad un passo da piazza Mercatale. "L’inaugurazione di domenica scorsa è stata più che soddisfacente – il racconto del titolare Marco Nerucci, gestore dell’esercizio assieme a Viola Sanneris – Penso che un posto del genere, in centro, mancasse. E’ molto tipico e non solo perché, da calciante dei Rossi di Santa Trinita, ho inserito molto riferimenti alla Palla Grossa, ma anche per l’alta qualità delle materie prime. La risposta dei clienti è andata ben oltre le aspettative, tanto che dalla prossima settimana inserirò nello staff anche un altro ragazzo per darci una mano a far viaggiare al massimo l’attività".

Spostandosi nella zona della Pietà, dove un tempo c’era il bar Miraglia all’incrocio fra via Lambruschini e via del Palco, nascerà presto un bar/pasticceria/enoteca/gelateria. Sono al momento in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Circa un mese fa invece si è registrato il taglio del nastro a "Il Pizzaliere", in via Galilei, nello stesso locale dove fino al febbraio 2023 c’era il "Caffè Lorenzo" di Lorenzo Vannini, che dopo 12 anni di attività ha abbassato definitivamente la saracinesca. In viale Piave ha aperto da poco invece il ristorante Vienna.

Francesco Bocchini