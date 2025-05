Lutto nel mondo del tessile. È morto Fabrizio Baldini

Lutto nel mondo del tessile pratese per la scomparsa di Fabrizio Baldini, morto all’età di 76 anni. Imprenditore creativo e lungimirante, con una forte passione per la musica e una visione moderna dell’industria, Baldini è stato una figura di riferimento negli anni d’oro del distretto tessile, grazie soprattutto alla sua azienda Profilo, specializzata nella produzione e commercializzazione di tessuti e accessori di moda.

Figlio di un operaio del Fabbricone e di una sarta, aveva respirato il mondo dei tessuti fin da bambino. Diplomato perito tessile all’istituto Buzzi, è stato anche paglietta e ufficiale dei bersaglieri, restando legato per tutta la vita all’associazione dell’arma. Prima di mettersi in proprio, lavorò come tecnico in vari lanifici, esperienza che gli permise di disegnare da solo le sue collezioni. Il suo nome resta legato anche ai progetti sul tessuto casentino, che contribuì a rilanciare con un approccio moderno.

Negli anni ’70 e ’80 fu tra i primi imprenditori pratesi a credere nell’innovazione tecnologica: basti pensare che fu lui a importare i primi monopattini elettrici dagli Stati Uniti, anticipando di decenni una moda diventata oggi quotidianità.

Negli ultimi anni offriva consulenze tessili a varie aziende, mettendo a disposizione competenza ed esperienza. Lascia la sua compagna, tre figli e cinque nipoti. La salma è esposta alle cappelle della Misericordia, mentre i funerali si svolgeranno sabato alle 15.30 alla chiesa delle Carceri.