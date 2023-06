Lutto e onori per Sensitivi Il funerale ieri a Firenze

Funerali nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze, ieri mattina, per Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi, i due dipendenti rispettivamente di Signa e Carmignano, dell’Istituto Geografico Militare, deceduti nell’incidente di giovedì sulle alture di Ventimiglia. Per i due tecnici l’istituto ha voluto un saluto con tutti gli onori, prima la camera nella sede storica di via Cesare Battisti e poi le esequie in basilica. Le bare di Tiberio Ghelardini, 58 anni e Leonardo Sensitivi, 54 anni, davanti all’altare erano affiancate come del resto lo è stato il loro lavoro in questi anni, un lavoro di squadra e che amavano molto. In chiesa si è recato il sottosegretario alla difesa, Matteo Perego di Cremnago: "Posso solo stringermi alle vostre famiglie, all’Istituto Geografico, all’Esercito Italiano e alla Guardia di Finanza e provo un forte dolore per la perdita di tre professionisti impegnati nel loro importante lavoro di supporto alla collettività, esprimo grande cordoglio e commozione". La terza vittima è un finanziere di Cuneo. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, durante l’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella (ieri a Firenze, ndr) si è soffermato sull’incidente che ha profondamente colpito la città: "Mi sono permesso di portare al Presidente – ha detto Nardella - il saluto delle famiglie delle vittime che ho incontrato stamani alla camera ardente. Abbiamo condiviso questo momento di cordoglio con il presidente". E anche il presidente della Regione Eugenio Giani in basilica ha espresso il suo cordoglio: "Tutta la Toscana si stringe per Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi, scomparsi mentre stavano lavorando sui rilievi cartografici. Riposate in pace".