Lupi segnalati a Vernio e Cantagallo. I sindaci: "La situazione è monitorata"

Montepiano, Terrigoli, Peraldaccio e Sanguineta. Sono quattro delle località in cui sarebbero stati avvistati, nei giorni scorsi, lupi in Vallata. Le segnalazioni si sono intensificate nelle ultime settimane, nei Comuni di Vernio e di Cantagallo: molte le tracce e anche un paio di avvistamenti in zone non distanti da abitazioni. In un paio di casi i proprietari avrebbero torvato uccisi i loro cani custoditi in recinti all’aperto.

"La situazione è attentamente monitorata dai carabinieri forestali che ci tengono costantemente informati – sottolineano i sindaci di Vernio Maria Lucarini e di Cantagallo Guglielmo Bongiorno – La Regione è stata avvertita, ci sono in corso verifiche degli enti preposti e a breve è previsto un incontro a Firenze per fare il punto della situazione. Comprendiamo i timori e le preoccupazioni delle aziende agricole, degli appassionati delle passeggiate in montagna, dei tanti concittadini e turisti che frequentano i nostri sentieri e i boschi anche alla ricerca di funghi e castagne – proseguono i sindaci – Mantenere alta la guardia su questo fenomeno, da parte degli enti competenti, è fondamentale anche per pianificare eventualmente interventi a tutela delle persone e delle attività". Sindaci e carabinieri fanno appello a residenti e frequentatori del territorio valbisentino perché segnalino qualsiasi presenza degli animali, in modo da mantenere sotto controllo gli spostamenti dei branchi, descrivendo cosa si è visto. In particolare, data e orario, località, numero degli animali e taglia, colore, comportamento, se l’avvistamento è avvenuto da un’auto o comunque da un mezzo e se ci sono stati altri avvistamenti nella stessa zona.

Per segnalare gli incontri alla Regione: [email protected] oppure messaggio whatsapp al numero 366 6817138.

La presenza di gruppi di lupi è documentata da tempo nel nostro territorio. Non sono animali stanziali, si spostano seguendo le loro prede, prevalentemente grandi ungulati come cervi, cinghiali, daini, caprioli. E da questo punto di vista la loro presenza è un grande vantaggio, perché tiene sotto controllo la popolazione di ungulati e favorisce il rinnovo del bosco, limita i danni alle colture provocati dai cinghiali. Ci sono delle norme di comportamento da rispettare: evitare di lasciare all’esterno delle abitazioni cibo o rifiuti organici; tenere i cani al guinzaglio, se possibile, non lasciarli all’aperto di notte. E se ci trovassimo faccia a faccia occorre allontanarsi lentamente e fare rumore, di solito è sufficiente a farli scappare.