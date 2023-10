"Luogo simbolo tolto al degrado"

"Il gruppo Altofare è stato lungimirante ad intercettare un’area come quella di via Roncioni, Prato con gli edifici industriali esistenti che ha rappresenta un luogo eccezionale dove riaprire attività produttive". L’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis, commenta con soddisfazione l’operazione di rinascita dell’area ormai dismessa da quasi quindici anni di via Roncioni. Come spesso capita, gli immobili che restano chiusi a lungo diventano poi ricettacolo di degrado e sporcizia e comunque non dà una bella immagine della città vedere aree di così gradi dimensioni dismesse. Adesso anche via Roncioni e la zona circostante potranno tirare un sospiro di sollievo. "Solo nel distretto di Prato ci sono aziende storiche capaci ancora oggi di funzionare come tali - aggiunge Barberis - è un qualcosa di unico avere a disposizione edifici industriali già pronti per essere riconvertiti in nuove fabbriche di rara bellezza. Luoghi dal fascino unico il Beste Hub, il lanificio Ricceri, Cangioli, l’area Balli solo per citare alcuni esempi che abbiamo in città. Luoghi votati alla produzione che ancora oggi diventano asset strategici per fare impresa. La sfida è questa e solo Prato con la sua vocazione tessile riesce a offrire questo tipo di opportunità".