Luminarie in tutte le strade : "Importante sostenere le attività"

E’ aria di Natale a Poggio a Caiano con le nuove luminarie che quest’anno coprono tutto il territorio, dal Poggetto a Candeli. Il progetto dell’illuminazione per le feste è nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e Confcommercio. E le luci sono state le prime ad essere installate dalle ditte già nei giorni scorsi. "Non c’è una sola via del Comune – commenta il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – che sia stata lasciata indietro, con un gioco di fili di luce e decorazioni. Le luminarie, del resto, rappresentano uno spettacolo diffuso e favoriscono la creazione di momenti di socialità che poi si riflettono sull’economia dell’intero territorio. Sono anche la manifestazione di una tradizione che siamo felici di rinnovare ogni anno". Per il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini (nella foto), si tratta "di un’attrattiva capace di sostenere ancora di più la frequentazione di Poggio a Caiano in questo periodo festivo, supportando così il lavoro del tessuto commerciale in un momento cruciale dell’anno". Da venerdì 8, festa dell’Immacolata, iniziano gli appuntamenti di Natale con i negozi aperti fino al 24 dicembre e tante iniziative per grandi e piccini: si parte con un week end dedicato ai mercatini (dalle 8 alle 21) in piazza Risorgimento con gli stand della Misericordia e dei Giullari. Venerdì alle 17 inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Risorgimento, la novità di questo Natale. Alle 15,30 inaugurazione del presepe nell’istituto delle Suore Minime del Sacro Cuore che resterà aperto sino al 7 gennaio.