Ludoteca, festa finale Tra musica e merenda

Si chiude con una festa la prima stagione di "Rincontriamocimercoledì a casa della Fata Naturina", la prima ludoteca-laboratorio di Vernio, che da novembre ha animato i pomeriggi del mercoledì dei bambini grazie al volontariato delle signore dell’Auser Sartoria. Domani alle 16.30, nei locali della parrocchia di Mercatale, ci sarà un "Nutella party", con la partecipazione di Felicchina, una giovane cantautrice esordiente che intratterrà con la sua musica grandi e piccini. Alla festa sono stati invitati anche il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, e il parroco di Mercatale, don Vincent Souly. "La ludoteca è entrata nel cuore dei bambini e delle loro famiglie", spiega Maurizia Biffoni, una delle volontarie dell’Auser che hanno promosso e portato avanti l’esperienza, partita in forma sperimentale qualche mese fa grazie all’ospitalità della parrocchia di Mercatale. "Abbiamo lavorato quasi totalmente attraverso attività sensoriali e con materiali naturali e di recupero: abbiamo fatto laboratori di ogni genere sfruttando granaglie, segatura, cartoni e cartoncini, lana, ovatta e stoffa. Siamo rimaste molto soddisfatte dell’adesione: un bel risultato, che speriamo sia di stimolo per sviluppare nuove idee e proposte anche da parte dei nostri amministratori e che ci convince a riproporre l’esperienza anche il prossimo anno. Ringraziamo quindi il parroco don Vincent per averci aperto le porte della canonica offrendoci gli spazi, la Coop di Vernio che ci ha dato un contributo per iniziare il progetto, l’Auser Sartoria, il Comune per il patrocinio, i ragazzi della biblioteca Petrarca che hanno documentato con le fotografie i laboratori, ma sopratutto ringraziamo le famiglie dei bambini e delle bambine che ci hanno creduto".

Claudia Iozzelli