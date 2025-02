Lucrezia Stefanini top. La volée internazionale

Il miglior risultato personale in quella che è una delle tre competizioni tennistiche più importanti del mondo lo ottenne nel 2023, riuscendo ad arrampicarsi sino al secondo turno del tabellone principale. Due anni fa, fu proprio quel risultato a darle forse la carica per quella rincorsa che l’avrebbe portata da lì a poco ad entrare nel "club" delle migliori cento tenniste del mondo (oltre che in Nazionale). E anche se stavolta il cammino si è interrotto nel primo turno delle eliminatorie, per Lucrezia Stefanini la partecipazione agli "Australian Open" è ormai diventata un appuntamento fisso. A testimoniare una volta di più la crescita della sportiva di Carmignano, che anche in questo 2025 ha preso parte all’iconico torneo di Melbourne che mette di fronte i migliori tennisti e le migliori tenniste del globo. Anche se non si è rivelata un’edizione particolarmente fortunata, per lei: l’atleta ventiseienne è stata infatti eliminata nel primo incontro della kermesse dalla spagnola Leyre Romero Gormaz (6-3, 3-6, 6-4). In precedenza, sempre lo scorso gennaio, era stata battuta da un’altra agonista iberica, Andrea Lazaro Garcia, la quale le aveva impedito di approdare in semifinale nel "W50 La Marsa" disputatosi in Tunisia (dopo aver superato le avversarie dei primi due turni). Il bilancio resta comunque positivo: Lucrezia è salita a quota 316 vittorie in 563 incontri disputati in carriera, è la sesta miglior tennista d’Italia secondo il ranking italiano e la numero 153 a livello globale secondo il ranking WTA. Poco meno di un biennio fa era riuscita a suon di ottime prestazioni a scalare la graduatoria, fino a raggiungere la novantanovesima posizione globale. Ma chissà che non possa nuovamente tagliare quel traguardo, nei prossimi mesi. L’obiettivo di Lucrezia, attualmente impegnata in Gran Bretagna nel W5 di Birmingham (dove ha esordito eliminando la connazionale Matilde Paoletti) resta quello di ben figurare e di portare a casa almeno un trofeo.

Giovanni Fiorentino