La Croce d’Oro piange Luciano, storico volontario

Prato, 5 gennaio 2025 – La Croce d’Oro di Prato piange Luciano Galeotto, storico volontario dell’associazione di via Niccoli, “un pilastro della nostra associazione e del volontariato pratese”.

Il sodalizio lo ricorda così: “La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio ci guiderà per sempre. Grazie per averci insegnato il valore della solidarietà e del servizio per gli altri. Luciano, il tuo sorriso era contagioso e la tua disponibilità era infinita. Ci mancheranno le nostre missioni insieme, le risate e le chiacchiere. Continuerai a vivere nei nostri cuori”.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Gesù Divin Lavoratore a San Paolo.

Anche l’Anpas si unisce al cordoglio: “Non riusciamo ad esprimere con le parole il dolore avuto nell’apprendere la triste notizia della prematura scomparsa del caro Luciano, ma siamo partecipi al cordoglio della famiglia. Oggi il mondo del volontariato pratese perde un grande amico e un instancabile volontario. Tutte le associazioni di Pubblica Assistenza della Zona Pratese si stringono un forte abbraccio alla famiglia”.