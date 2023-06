Luciana ritorna nel Medioevo Tra giullari, streghe e osterie Festa nel borgo di Case Marchi

Torna la Festa medievale di Luciana, uno degli appuntamenti più belli legati al tema di tutta la provincia, grazie alla cura minuziosa dei dettagli da parte della pro loco della piccola frazione verniotta, che organizza l’evento. La festa – che prende spunto dalle leggende medievali ambientate nei pressi della frazione, dove i conti Alberti avevano edificato un torrione, adesso non più visibile – si terrà nei due pomeriggi di sabato 24 e domenica 25 giugno, a partire dalle 17. Si tratta di un’iniziativa che trasforma il piccolo paese di Luciana in un vero e proprio borgo medievale, con 50 volontari che animeranno strade, case, botteghe e osterie, in una cornice resa credibile occultando tutto ciò che di moderno si trova per strada, dai campanelli alla segnaletica.

Oltre ai figuranti, ci saranno giocolieri, musicanti, artisti, artigiani e antichi mestieri: la maga che leggerà il futuro nelle stelle, Li Nadari Giullari, che si esibiranno in spettacoli itineranti per le vie Magaria con uno show di danza aerea e giocoleria di fuoco. Il tema sarà quello delle streghe; le magare, appunto, quelle che faranno divertire grandi e piccini con i loro giochi e le loro acrobazie.

Torneranno per le vie di Luciana anche i Guardiani dell’oca, gruppo teatrale abruzzese che si esibirà per le stradine del borgo alternandosi alla compagnia Antichi Popoli, mentre la parte musicale sarà affidata ai Wine Grapes. Per quel che riguarda il cibo, "taverne" e "hostarie" metteranno in tavola piatti tipici del tempo: al Paiolo Magico si assaggerà il tegamaccio, la schiacciata al Forno di Mastro Luciano, e poi altre ghiottonerie dell’epoca. Per un bicchier di vino, ci sarà l’Hostaria del Conte. La festa, che quest’anno si avvarrà anche di un gruppo di volontari della pro loco della vicina Cavarzano, è organizzata con il patrocinio del Comune di Vernio e si svolgerà nel borgo di Case Marchi, a cui si potrà accedere grazie ad un servizio navetta a cura della Croce Rossa di Mercatale. Per partecipare alla festa occorre pagare all’ingresso un biglietto di 10 euro.

"Un evento importante per la promozione culturale e turistica di Vernio – spiega la segretaria della pro loco, Rita Biagi -. Un borgo, insieme a tutti i suoi abitanti, che si trasforma completamente per far vivere la magia di due giorni ai visitatori".

Claudia Iozzelli