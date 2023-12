Luci e mercatini della solidarietà. Tutte le iniziative

Il centro di Vaiano e La Briglia quest’anno sono illluminati da un bel gesto di solidarietà. Le luci natalizie, accese ieri, sono state infatti donate al Comune e allestite per le strade dall’imprenditore Niccolò Tabani di Tuttoluci. Intanto è tutto pronto per i mercatini di venerdì 8 dicembre a La Briglia, negli spazi esterni coperti del lanificio Nuovo Rivera, e di domenica 17 dicembre a Vaiano, nella piazza della Badia. A fare da protagoniste, sulla base di una precisa scelta del Comune di Vaiano, saranno le imprese che sono state danneggiate dall’alluvione e le associazioni che sono impegnate a supportare famiglie e persone in difficoltà,

"Quello di Niccolò Tabani è stato un gesto di generosità che ci ha fatto piacere e per questo lo ringraziamo - commenta l’assessore allo Sviluppo economico Beatrice Boni - il Comune in queste settimane ha dovuto destinare tutte le sue risorse all’emergenza alluvione, come era giusto fare, per questo sarebbe stato impossibile allestire le luci per le strade nel periodo natalizio. Niccolò Tabani ci è venuto in aiuto". Le festività a Vaiano sono dunque un’occasione per creare iniziative concrete di solidarietà e vicinanza alle imprese e alle associazioni del territorio colpite dall’alluvione. Ai mercatini partecipano numerose aziende e associazioni. Ecco l’elenco: Birrificio Mosto Dolce, Società agricola La Campanella, Azienda agricola Luca Calamai, Azienda agricola Betti Paolo, Podere Casalbosco, Società agricola Bebina Pastorelle, Mastro Luciaio, Apicoltura Il Glomere, Il Laboratorio delle Nonne La Briglia, Cooperativa Alice, AGESCI Vaiano 1, Pubblica Assistenza L’Avvenire, AUSER La Sartoria, Caritas, Associazione Aiuti dalla Vallata, Scuola dell’infanzia di Sofignano.