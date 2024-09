Luca Calvani: il vip al Gf. Debutto da protagonista

"Un uomo che ha sempre avuto il coraggio di vivere alla luce del sole". Con queste parole, il conduttore Alfonso Signorini,ha introdotto Luca Calvani, uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip , in onda da lunedì sera su Canale 5. L’attore e regista pratese ha fatto il suo ingresso visibilmente emozionato, in quella che da sempre è la casa più spiata d’Italia. Diciotto anni dopo la vittoria in una delle edizioni Rai de "L’isola del famosi" (era il 2006), Calvani torna nel mondo dei reality. E lo fa con il suo stile inconfondibile. Uno stile che lo ha fatto subito emergere nella prima puntata assai noiosa.

E a giudicare dagli indici d’ascolto, il "debutto" meno visto nella storia del reality che oramai va in onda solo in Italia. Soltanto due milioni e mezzo di spettatori con il 21 e 28 % di share. Decisamente un flop. Forse ci sarà un recupero di ascolti nelle prossime puntate, due alla settimana almeno fino a marzo. "Che paurissima" ha mormorato Calvani appena entrato, subito dopo la "scheda di presentazione" in cui il talento pratese si è raccontato in totale sincerità. E mentre sul video scorrevano le sue partecipazioni più importanti, da "Le fate ignoranti" di Ozpetek, alle serie tv internazionali come "Beautiful", Calvani ha ricordato i momenti più importanti della sua vita; il legame con la ex compagna e la figlia, e da otto anni il compagno Alessandro con il quale condivide l’esperienza del bellissimo agriturismo creato a Camaiore e chiamato "Le Gusciane".

"Ci voleva Alfonso Signorini per riportarmi in tv. Io oramai sono un cuoco e faccio da mangiare nel mio agriturismo" ha ricordato Calvani in mezzo

ai tanti concorrenti di questa edizione, non trattenendo l’accento toscano. Molti toscani quest’anno come ha ricordato l’opinionista Cesara Buonamici. E in pochi minuti di permanenza "nella casa" Calvani si è subito imposto sfoderando le sue doti migliori: classe, eleganza, simpatia e una assoluta disinvoltura davanti alle telecamere. Anche quando gli è stato chiesto di improvvisare

un bacio con Clarissa Burt, che fosse da esempio per gli altri concorrenti. Una cosa è certa: Calvani sarà un protagonista della diciottesima edizione di GF Vip. E a meno di tradimenti, inciuci, complotti dei co-inquilini, Calvani potrebbe anche vincere, laddove le forti personalità carismatiche scarseggiano.

Federico Berti