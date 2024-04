Luc Merenda, guest star della giornata

Cinema, imprese e valorizzazione del territorio: è questo il focus della quarta giornata del Prato Film Festival, che ospita dalle 17 alle 19 a Manifatture Digitali Cinema, "Crafts on Stage", un evento a cura di Cna Cinema e Audiovisivo Toscana Centro. "Sono centinaia le imprese che con differenti specializzazioni lavorano dietro le quinte per dar vita alle produzioni cinematografiche – spiega il presidente Cna Centro Claudio Bettazzi – e per valorizzare l’importante contributo dato da questa tipologia di imprese al settore, i protagonisti di ’Crafts on Stage’ saranno gli artigiani e gli operatori del settore cinematografico sui quali l’associazione vuole accendere i riflettori, in un meet and match fra imprese del territorio, addetti ai lavori, istituzioni, appassionati di cinema e tutta la filiera che ruota intorno al comparto dell’audiovisivo". Tra gli ospiti l’attore e regista Alessandro Benvenuti, premiato al Prato Film Festival da Cassetti Gioielli, gli attori Bruno Santini e Massimo Paganelli, e Andrea Caciagli, regista del film Via Don Minzoni n.6. La serata prosegue alle 20.30 al Garibaldi/Milleventi: guest star l’attore francese Luc Merenda (foto), interprete di polizieschi anni Settanta, che riceverà il premio del Prato Film Festival. In mattinata, dalle 10 alle 12 al liceo scientifico Copernico saranno proiettati i corti della sezione Commedia.