Lourdes e S. Bernadette . Le reliquie a Paperino

Le reliquie di Santa Bernadette saranno alla parrocchia di San Martino a Paperino fino a martedì 4 marzo. Questi sono proprio i giorni delle apparizioni della Madonna a Lourdes, quindi l’evento è particolarmente significativo. Il programma è particolarmente ricco e prevede ogni giorno: alle 7 il rosario; alle 7,30, la messa e le lodi; alle 17,30 il rosario; alle 18 la messa, celebrata da sacerdoti diversi. Ogni lunedì, alle 16 rosario per gli anziani, alle 21, rosario meditato; ogni mercoledì alle 21, catechesi; ogni venerdì, dalle 14 alle 22, esposizione del Santissimo Sacramento, alle 21 rosario e poi benedizione Eucaristica. Sabato 22 febbraio, alle 15, incontro con bambini e ragazzi del catechismo. Domenica, messe alle 8, 9, 10, 11 e benedizione con le reliquie della Santa. Domenica 2 marzo, alle 18 messa per i malati. Lunedì 3 marzo alle 21, messa di saluto e processione, al rientro in chiesa, benedizione con le reliquie. Da Lourdes, insieme al grande reliquiario, realizzato nel 2017 dalla casa di oreficeria Granada di Madrid, arriveranno anche una statua della Madonna, una di Bernadette, un sasso della grotta e 20 litri di acqua.

La particolare devozione alla Madonna di Lourdes e a Bernadette, canonizzata l’8 dicembre 1933, ha portato la parrocchia di Paperino a realizzare, in uno spazio accanto alla chiesa, una fedele riproduzione della grotta di Massabielle. Per la posa della prima pietra, l’11 febbraio 2024, giunse a San Martino una reliquia della Grotta. I lavori sono stati rallentati dalle incessanti piogge dei mesi scorsi e da qualche imprevisto in corso d’opera, ma don Carlo è fiducioso: entro l’anno si potrà inaugurare. A breve dovrebbe essere finita la struttura, poi allo scultore Massimo Vinattieri toccheranno le rifiniture, quindi si passerà alla sistemazione dello spazio intorno.