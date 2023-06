Lotta al gioco d’azzardo Se a raccontarlo è un film

Si intitola "Cinema d’azzardo a Prato" ed è l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sui rischi dell’azzardo che si svolge domani dalle 18 nella sala del Terminale cinema. L’organizzazione della manifestazione è a cura di Prato in Gioco e Slot Out, progettazioni inserite nel quadro del Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo, realizzato da Anci Toscana in collaborazione con enti e organizzazioni del terzo settore.

Nell’ambito dell’iniziativa verrà proiettato il film di recente uscita "Anima bella" (Italia2021), del regista Dario Albertini. Si tratta di un ritratto tenero e commovente di una ragazza solare; ad un certo punto la persona a lei più cara, il padre, inizia a giocare d’azzardo e si indebita continuamente, iniziando lentamente a stravolgere la sua vita.

Il delicato rapporto tra figli e genitori e il gioco d’azzardo sono temi centrali del film, aprendo una riflessione sempre più urgente sul fenomeno dell’azzardo. A chi ci si rivolge quando le problematiche relative l’azzardo impattano sulle vite delle persone? Chi ci può aiutare, chi può aiutare i familiari e le persone più vicine? Di queste tematiche così delicate e spinose se ne parlerà con il dottor Marco Gabbiani e la dottoressa Elena Dolfi del Serd Prato e con gli operatori dei progetti Prato in Gioco e Slot Out. Proprio questi professionisti sempre sul campo nel contrasto alle dipendenze, racconteranno le iniziative in corso per la prevenzione e il contrasto e la rete dei servizi rivolti alla cittadinanza sul gioco d’azzardo (per maggiori informazioni www.pratoingioco.it; https:www.arciprato.itslot-out; [email protected] [email protected]). L’incontro con gli esperti è fissato per le 18; seguirà alle 18.30 la proiezione del film "Anima bella". Alle 20 è previsto un rinfresco.

Invece, sempre al Terminale, l’8 giugno alle 21 largo alla discussione su diritto alla salute e la sanità pubblica a cui aderisce il Circolo Provinciale di Libertà & Giustizia. E’ prevista la proiezione del docufilm "C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando". In sala è prevista la presenza dei registi Federico Greco e Mirko Melchiorre (ingresso 6 euro).