Loris Fabiani, da "Lol" al Garibaldi

Stasera alle 21 al Garibaldi di scena Loris Fabiani (foto), in arte Lunanzio, con lo spettacolo Quid ridet? Fabiani è reduce dalla vittoria della prima edizione di Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro e dalla partecipazione come concorrente alla quarta edizione di Lol: chi ride è fuori, i due comedy show targati Prime Video. Con Quid ridet? incontradal vivo gli spettatori portando in scena Lunanzio, il suo personaggio, che egli stesso definisce barocco: labbra nere, capelli scompigliati e camicia bianca fuori misura, una comicità fatta di doppi sensi, un linguaggio aulico e l’ironia che attinge alla commedia dell’arte e non solo, ispirandosi ad autori come Goldoni, Alfieri e Dante. Un personaggio surreale e sui generis già molto amato da grandi e bambini, grazie al quale Fabiani sta sempre più affermando le sue grandi doti poliedriche e il suo talento comico.

Da domani al Garibaldi torna invece il cinema con quattro film in programmazione fino a domenica. Il primo è Il tempo che ci vuole domani di Francesca Comencini alle 18.30, sabato alle 21 e domenica alle 18. Torna anche la Valanga Azzurra, il docufilm di Giovanni Veronesi sulle imprese di Thoeni, Gros e gli campioni dello sci italiano negli anni ’70: domani alle 21 e sabato alle 19. Ci sono poi Il robot selvaggio di Chris Sanders sabato alle 17 e domenica alle 16 e C’era una volta in America di Sergio Leone domenica alle 20.