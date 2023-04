L’ora delle storie alla biblioteca Ovest Letture in Lazzerini

Alla biblioteca Ovest è l’ora delle storie. Ogni martedì pomeriggio a partire da oggi e fino al 27 giugno, letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni. L’appuntamento è dalle 17 alle 18: tanti incontri ogni martedì Per tutti i piccoli che desiderano partire all’avventura su un veliero o conoscere tigri e coccodrilli. O per quelli che vogliono divertirsi con personaggi buffi e fare amicizia con principesse insopportabili e mostri improbabili. Insomma, un’ora alla settimana in cui i bibliotecari intratterranno i bambini ogni volta con un tema diverso, con storie divertenti, fiabe o racconti fantastici. Prenotazione obbligatoria per mail o telefonica: 0574 1837502 – [email protected]

Per i più piccoli da ricordare anche Una poltrona per 2 maestre: oggi dalle 17.30 alle 18.30 sesto e ultimo appuntamento con le maestre lettrici Giada e Francesca, due insegnanti di asilo nido con tanta passione per gli albi illustrati, che propongono letture ad alta voce per bambini da 2 a 6 anni nella sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini.