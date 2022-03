L’omaggio a Pampaloni nel segno dei ragazzi

Saranno due mesi dedicati ai giovani fra partite di calcio, presentazioni di libri e ricerche sulle abitudini alimentari, quelli programmati dal Coiano Santa Lucia dal 25 aprile al 29 giugno. Il fattore comune sarà quello di ricordare un personaggio del mondo dello sport che ha dedicato una parte abbondante della propria vita a lanciare giovani talenti e a curare i settori giovanili. Quel Ferdinando Pampaloni, storico dirigente sportivo pratese, che in mezzo secolo di frequentazione del mondo del calcio dilettanti ha fatto le fortune di Roberto Colzi, Coiano e infine del Coiano Santa Lucia. Dopo avere ritirato simbolicamente il ruolo di direttore sportivo, la società del presidente Roberto Macrì ha deciso di organizzare il primo memorial in onore del suo ex ds: un maxi torneo regionale di calcio giovanile, al quale prenderanno parte 32 fra le più forti squadre della Toscana, categoria Under 16 - Allievi B. Un modo per ricordarlo attraverso i giovani e la sua passione più grande: il calcio. Il memorial sarà collegato a un altro torneo, quello dedicato a Paolo Brunini, altro storico dirigente del Coiano Santa Lucia e grande amico di Pampaloni. E poi ci sarà pure il 1° trofeo ‘Sabri Jaballah’, giovane morto in un incidente sul lavoro e il cui fratello milita nelle fila dei biancazzurri. Come detto il 25 aprile al ‘Rossi’ di Santa Lucia ci sarà la cerimonia di inaugurazione del memorial Pampaloni, mentre il 16 aprile sarà la volta dell’intitolazione dei nuovi campi sintetici di calcio a 7 allo stesso Pampaloni e a Rodolfo Becheri, storico presidente del Coiano Santa Lucia. Non solo calcio in viale Galilei, perché il 10 giugno ci sarà la presentazione della ricerca sugli stili di vita e le abitudini alimentari dei giovani e degli adolescenti a cura di Francesco Panzera e di Ester Macrì, mentre in data ancora da definire verrà presentato il libro ‘Ci alleniamo anche se piove’ alla ‘Limonaia’ Fondazione Opera Santa Rita. "Quando dici Pampaloni pensi al Coiano Santa Lucia e viceversa - spiega il vicepresidente del Csl Francesco Golfieri -. Per noi era importante ricordare Ferdinando con un torneo di un certo rilievo". Il direttore generale Mattia Di Vivona ha ringraziato la famiglia Pampaloni per "l’entusiasmo e l’aiuto nell’organizzare il torneo", mentre il Gianni Pampaloni, figlio di Ferdinando, ha auspicato che "il memorial diventi un appuntamento fisso per il calcio giovanile". Il vicepresidente della Figc Toscana, Massimo Taiti ha sottolineato come "sia importante ricordare i dirigenti che hanno fatto il bene dello sport".

Stefano De Biase