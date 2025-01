L’odissea di una famiglia a Terrigoli: "Problemi con il telefono dal 2021"

Ancora problemi col telefono per una famiglia di Terrigoli che dal 2021 non ha trovato una soluzione definitiva al guasto segnalato. Quattro anni fa la famiglia restò senza telefono per quasi due mesi, adesso è già da un mese circa che la linea è muta e l’unico intervento che è stato fatto è stato addirittura peggiorativo. "Il problema è legato ad un vecchio palo non molto distante da casa nostra e da cavi usurati – spiega Pamela Lilli -. Nel 2021 fecero una sorta di "rattoppamento" ma non venne cambiato né palo né cavo. A dire il vero ci aspettavamo che prima o poi la linea sarebbe tornata via, e così è stato. Il 20 dicembre mio padre è rimasto senza telefono, così passato Natale ho fatto la segnalazione per quel numero. Dopo numerosi solleciti è venuta una squadra di operai, che hanno lavorato all’impianto. Ricordo bene l’orario, erano le 11, mia figlia stava lavorando in smart working e all’improvviso è andata via anche la nostra linea e la connessione. Così abbiamo avvisato gli operai, che sono andati via dicendo che sarebbero andati a controllare la centralina e poi ritornati. Non sono mai tornati. E’ venuta in compenso una tecnica a vedere l’impianto di casa, ma quello è a posto". Due numeri adesso sono fuori gioco: quello del padre, che abita al piano inferiore della bifamiliare, e quello della figlia e della nipote, al piano superiore. La signora Lilli, che a forza di segnalazioni al call center non ha ottenuto risposte, si è quindi rivolta alla nostra redazione per condividere un problema che in Val di Bisenzio è piuttosto comune - visto che in contesto non urbano e montano le infrastrutture già vecchie vengono usurate più velocemente - aggravato dal fatto che molte zone non hanno copertura per la telefonia mobile. "Abbiamo urgenza che vengano ripristinati i due numeri – conclude la Lilli -, per due motivi. Mia figlia ha bisogno della connessione per lavorare in smart working, mio padre è anziano e ha bisogno di poter chiamare qualcuno in caso di bisogno. Da noi il cellulare non prende e ogni volta che son costretta a lasciare solo mio padre, lo faccio con un cuoricino così".

C.I.