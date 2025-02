L’obiettivo è la salvezza: "Marzo, mese cruciale"

"Sapevamo che il campionato sarebbe stato durissimo, anche se non ci aspettavamo di trovarci in questa posizione di classifica in questo punto della stagione. E’ logico che ci sia un po’ di frustrazione per alcune partite che con un po’ di fortuna ed attenzione in più avremmo potuto vincere, ma il clima è positivo: stiamo continuando ad allenarci al massimo, consapevoli dei nostri mezzi. Marzo sarà un mese cruciale". E’ capitan Lorenzo Puglia a caricare il gruppo, con i Cavalieri Union sempre più focalizzati sulla salvezza. E proprio il prossimo mese, con tutta probabilità, dirà in anticipo se i "tuttineri" potranno disputare il girone 1 di merito di Serie A anche nella prossima stagione. I Cavalieri sono attualmente penultimi in classifica con 17 punti, davanti al Rugy Milano e ad un paio di lunghezze dall’Avezzano terzultimo (e virtualmente salvo, al momento). E marzo porterà in dote proprio gli scontri diretti, che sono a tutti gli effetti scontri-salvezza. Anche se l’attenzione dovrà prima andare al match di domenica prossima (con inizio alle 14:30): capitan Puglia e soci saranno di nuovo impegnati in Veneto, stavolta contro il Petrarca "B" (nell’incontro valido per la quattordicesima giornata del torneo). E proprio alla seconda squadra del club padovano è legato quello che è forse il maggior rammarico stagionale: nella gara d’andata al Chersoni, gli uomini di coach Alberto Chiesa erano riusciti a colmare uno svantaggio di ben 24 punti e a mettere addirittura la freccia, prima che i rivali riuscissero a contrattaccare a pochi secondi dalla fine aggiudicandosi una vittoria. Il carburante motivazionale, insomma, non dovrebbe mancare. Ma le sfide da vincere ad ogni costo saranno quelle successive: il 9 marzo bisognerà far risultato contro Milano in trasferta, mentre il 23 marzo successivo sarà fondamentale vincere a Iolo contro l’Avezzano. Da questi due confronti sarà importantissimo trarre almeno 8 punti, se non 10. Ma ci sarà tempo per pensarci: testa al Petrarca, adesso. "L’obiettivo è quello di rimanere nel girone 1 anche per il prossimo anno. Stiamo lavorando per arrivare ad affrontare la fase cruciale del campionato nella miglior condizione possibile – ha confermato Puglia – le partite contro Milano ed Avezzano saranno importanti, al pari di quella contro Torino. Ma in ogni caso, sappiamo che giocando al massimo possiamo creare grattacapi a chiunque e lo abbiamo dimostrato".

Giovanni Fiorentino