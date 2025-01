Lo sportello assistenza. UilTucs apre in centro

Verrà inaugurata oggi alle 12, in via Matteotti 78, la sede di Montemurlo di UilTucs Toscana, il sindacato della Uil che si occupa terziario: commercio, turismo, cooperazione, servizi e vigilanza privata. Proprio la vigilanza armata, in particolare, stabilirà il suo quartiere generale nella sede montemurlese.

È l’ottava delle sedi aperte dalla UilTucs Toscana a livello regionale, ma la trentaquattresima presidiata dalla UilTucs Toscana con tutti i suoi sportelli e servizi. Anche questo presidio erogherà servizi alle lavoratrici e ai lavoratori del territorio: attraverso il Caf Uil, per le questioni fiscali e il patronato Ital-Uil, per i diritti sociali e previdenziali. Ma la sinergia e la collaborazione andranno oltre: nella nuova sede i pensionati di Montemurlo potranno trovare l’assistenza della Uilp di Prato (il sindacato dei pensionati) e dell’Ada (Associazione per i diritti degli anziani).

"Un impegno per la nostra organizzazione - spiega il segretario generale Uiltucs Toscana, Marco Conficconi - che da tempo desideravamo assumere su quel preciso territorio, come su altri per noi significativi e strategici". All’inaugurazione, accanto al segretario generale UilTucs Toscana Marco Conficconi, saranno presenti: Simone Calamai, sindaco di Montemurlo; Marianna Flauto, segretaria nazionale UilTucs; il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè; Annalisa Nocentini, segretaria generale Uilp Toscana; Pasquale Lucia, segretario organizzativo Uilp e vicepresidente di Ada. Tutti loro, sempre questa mattina a partire dalle 10, saranno protagonisti di una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Carlotta Romualdi, che si terrà al teatro della Sala Banti di Montemurlo in piazza della Libertà, 3, dal titolo "Nuove sedi sindacali. Nuovi spazi di socialità e servizio. Nuove sinergie ed opportunità di crescita". Un modo per discutere insieme e illustrare alla cittadinanza e agli associati quali sfide partono da questa nuova sede per il 2025 a livello sindacale.