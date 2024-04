Lo sport?. Palestra anche per il cervello

Prato ha i suoi magnifici quattro. Anche se con il passare dei mesi la truppa pratese alle Olimpiadi potrebbe aumentare (Cordovani spera nella convocazione del ct del Setterosa). Pallanuoto e ciclismo, dunque: prepariamoci a un’estate con vista Tour Eiffel, anche se solo dalla tv, a tifare quelli che in fondo sono già campioni di valori. Perché lo sport è agonismo, ovviamente, ma è anche formazione ed educazione. Allena i muscoli e allena il cervello favorendo l’autocontrollo, la socializzazione, la determinazione, il rispetto. Abitua a incassare anche le sconfitte. Insomma, aiuta a crescere come atleti e come persone. Sapete qual è l’unica nuova disciplina olimpica, a Parigi? La break dance. Per parlare sempre di più ai giovani.