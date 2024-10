Lo sguardo al Natale: "Io c’entro" è in campo. Pista del ghiaccio, luci trenino e filodiffusione

Obiettivo risollevare il commercio e farsi trovare preparati in vista delle feste natalizie. È con questo intento che il comitato "Io c’entro" ha incontrato gli assessori al centro storico Diego Blasi e allo sviluppo Benedetta Squittieri per un confronto in vista del Natale. È vero che mancano due mesi, ma proprio perché c’è tempo è bene iniziare a discutere adesso per non arrivare ridosso delle festività impreparati.

La voglia c’è e la disponibilità dal parte del Comune a collaborare, pure. Non resta che mettere a terra quelle che al momento sono delle proposte: tra le richieste dei negozianti ci sono le luminarie che senza dubbio contribuiscono in modo essenziale a diffondere l’atmosfera natalizia. La richiesta è anche quella di installare i grandi abeti come sempre insieme ad alberini a corredo delle attività uguali per tutti. Torna invece la richiesta di mettere in città la pista del ghiaccio che da qualche tempo mancava, l’amministrazione si è detta disponibile a cercare una sede idonea. Molto probabilmente la scelta cadrà su piazza Mercatale, a lato dei giardini, come fu fatto in passato. Anche perché tra gli spazi è quello che meglio si presta. Torna il trenino così come la casetta di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli. Allo studio percorso e location per la casa dove i bambini potranno andare a consegnare le proprie letterine. Sì alla filodiffusione con le musiche di ambiente in tutte le strade per accompagnare lo shopping di più persone possibile. Poi mercatini, ma la questione non è semplice perché c’è da trovare operatori qualificati e intrattenimenti anche da organizzare eventualmente anche in piazza Duomo.

Allo studio con l’ufficio mobilità infine l’ipotesi di pedonalizzare le strade dentro le mura, sulla scorta dei giovedì di luglio.

I commercianti ci sono e l’amministrazione è al fianco: l’obiettivo è rendere migliore possibile il Natale e di conseguenza invogliare gli acquisti. Il centro come traino del commercio. L’associazione "Io c’entro", che raccoglie negozianti di via Garibaldi, corso Mazzoni, via Muzzi, via Guasti, via Ricasoli, piazza delle Carceri, via Santa Trinita, via Magnolfi, via del Serraglio, piazza Duomo, via Mazzini, via Pugliesi, viale Piave San Marco e di tutto il centro è pronta a tendere una mano e a darsi da fare per rendere le festività un motore anche a livello economico.

"Noi commercianti chiediamo che ci sia una riqualificazione del centro storico e siamo pronti a collaborare e partecipare, partendo da cose tangibili e pratiche - dicono dall’associazione - è importante il supporto ed il sostegno di tutta la comunità, perché il nostro impegno non è rivolto all’emancipazione del singolo ma alla rete sta unendo tutte le attività". Intenti condivisi dal Comune: "Siamo in parte a confermare quello che è stato fatto in questi anni e in parte a mettere le basi per nuove idee - interviene l’assessore Squittieri -, i commercianti sono nuovamente attivi in maniera positiva siamo disponibili a condividere progettualità con loro e sostenerli". I presupposti per rendere Prato la città del Natale ci sono tutti.

Silvia Bini