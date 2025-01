Lo Jolo torna al Fantaccini e vuole tre punti

Alle 15 prende il via il diciottesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Cominciando dal girone D di Prima Categoria: lo Jolo secondo in classifica riceve al Fantaccini la Folgor Calenzano e punta al successo, sperando al contempo in un passo falso della capolista Settimello. A metà graduatoria, il Prato Nord di Rondelli farà visita all’AM Aglianese sapendo di poter mettere la freccia. Il Casale Fattoria dovrà sfruttare il "match point" contro la Virtus Rifredi per mantenere (o aumentare) il margine sulla zona-retrocessione, dalla quale sta tentando di uscire il CSL Prato Social Club (che si misurerà al Rossi con il San Godenzo). Gara difficile per il Maliseti Seano fanalino di coda, che attende il Quarrata terza forza. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà seconda in classifica sogna di ridurre i cinque punti di distanza dal vertice, ma per riuscirci gli uomini di Trupia dovranno espugnare il campo del Pistoia Nord e sperare che la Valbisenzio riesca a fermare il San Niccolò capolista. Occhio alla Galcianese, terza, di scena a Montale sull’Olimpia Quarrata. Ed al Chiesanuova chiamato a ben figurare al Nelli, per quanto il Montemurlo sia un avversario coriaceo. Sopra la linea di galleggiamento c’è il Tavola, che gioca in casa contro il Cintolese. E che vincendo potrebbe fare un assist indiretto anche al Mezzana in lotta per uscire dalle sabbie mobili, a patto che la banda Ferri faccia risultato nella tana del Montalbano Cecina. Vernio–Bugiani Pool 84 mette di fronte le ultime due: se non è l’ultima chiamata, poco ci manca. Nel girone F, il Poggio a Caiano primo della classe sarà di scena in trasferta contro il Sesto e nel caso in cui La Querce riuscisse a bloccare il Daytona (secondo a -3) i ragazzi di coach Marchetti potrebbero andare in fuga. Da seguire anche la Virtus Comeana, terza, che parte con il favore del pronostico nella gara interna con l’Atletica Castello. La Polisportiva Naldi, che appare rivitalizzata dalla "cura Campolo", va in cerca di conferme a Poggio alla Malva contro l’Avane. E il San Giusto cerca infine punti-salvezza al Cambi contro la Laurenziana.

G.F.