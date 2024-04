Lloyds, passaggio di testimone: "Le farmacie centri della salute. Ecco tutti i servizi offerti da Benu"

La farmacia come ’presidio’ sanitario, dove i cittadini possono trovare servizi di prossimità che siano importanti e per la salute e per il benessere. E’ questa la vocazione di Benu Farmacia, che debutta in area pratese, raccogliendo il testimone da Lloyds Farmacia. Un rebranding voluto da Phoenix Pharma Italia, che nel 2022 ha acquisito i 270 punti vendita di proprietà in franchising del gruppo Lloyds. Aprile è il trampolino di lancio su larga scala delle farmacie Benu come Hub della salute. Nel contesto della Giornata mondiale della Salute, Benu Farmacia ha rinnovato il suo impegno, con la campagna di screening gratuiti: i test disponibili per aprile sono glicemia, colesterolo e misurazione della pressione nelle 16 farmacie della provincia pratese. È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione servizi, o contattando la farmacia di riferimento. "E’ nostra volontà – sottolinea Arianna Furia, customers & channels retail director, Phoenix Pharma Italia Benu Farmacia – offrire ancora più servizi ai clienti, partendo con l’offerta della prevenzione con esami gratuiti. La prevenzione aiuta a man tenere lo stato di salute e favorisce il benessere. Le nostre sono farmacie accessibili per tutti i cittadini, che potranno trovare servizi digitali e non solo. La prevenzione è uno dei nostri punti forti che riproponiamo con periodi di gratuità un paio di volte all’anno, in primavera ed autunno". Furia rassicura i cittadini: "Anche se il brand è cambiato, i cittadini troveranno sempre i loro farmacisti di riferimento. I professionisti sono il cuore pulsante di Benu Farmacia e sono ben preparati con aggiornamenti per rispondere alle esigenze dei clienti". La farmacia come primo presidio sanitario sul territorio. Ne è convinta la director "perché è una realtà di prossimità. Qui i cittadini possono prenotare tanti servizi e trovarne quotidianemente molti altri, come il consulto con il nutrizionista, la Moc in telemedicina, l’esame del fondo oculare, l’Ecg e l’holter pressorio. A queste attività se ne aggiungono altre legate alla stagionalità, come le problematiche delle allergie, la prevenzione prima del periodo invernale per aumentare le difese immunitarie – afferma – Abbiamo scelto di confermare e rinnovare la nostra visione del farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio, a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno".

"Ci teniamo a mantenere l’alto livello di qualità di servizi per i cittadini – chiosa Simone Faggi, vice sindaco – Abbiamo avuto assicurazione sulle due farmacie aperte h24 e sull’apertura della farmacia a Castelnuovo. Un traguardo raggiunto in due anni di lavoro grazie anche all’impegno della consigliera Monia Faltoni. Stiamo provando ad accelerare per l’aperura, che non sarà oltre luglio". Il lancio del mese della prevenzione gratuita è fissato per il 15 aprile alla farmacia Benu ‘Prato 12’ in via Cavour. Benu è presente in 13 Paesi europei. E il nome da che cosa deriva? "Come il mitologico uccello egizio, è simbolo di salute, rinascita e rinnovamento – conclude Furia – così il nome coincide con la nostra mission positiva a favore della salute e del benessere dei clienti".

Sara Bessi