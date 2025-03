L’itinerario delle Porte Sante da varcare a Prato

Cosa è l’anno del Giubileo? E’ un anno dove tutto il mondo può sentirsi più unito e si spera tutti che il mondo possa diventare migliore anche nelle piccole cose e nei piccoli gesti quotidiani. In questo anno di Giubileo che ci ricorda l’importanza di guardare sempre avanti con fiducia ed ottimismo, la speranza diventa un valore che unisce e può essere un ponte che collega tutte le culture. Quindi è facile immaginare la Speranza come un ponte tra le Culture e il Giubileo. E, quando pensiamo alla speranza, ricordiamoci che non è solamente un sogno lontano, ma una forza che ci aiuta ad andare avanti, passo dopo passo, con il cuore aperto a ricevere tutto ciò che di bello la vita ha da offrirci.

Quali sono gli appuntamenti del Giubileo a Prato? Il primo è la mostra "Giubileo 2025: intrecci di arte e fede a Prato", inaugurata il 17 gennaio e che durerà sino al 28 dicembre al Museo dell’Opera del Duomo di Prato. Poi ci sono le chiese giubilari da visitare: il santuario della Madonna del Sacro Cingolo in Cattedrale; il santuario di Santa Maria delle Carceri; il santuario di Santa Maria del Giglio; la basilica di San Vincenzo e Santa Caterina; la pieve di Sant’Ippolito di Vernio e le cappelle dell’ospedale Santo Stefano e quella del carcere della Dogaia.