Litiga con il vicino e lo minaccia, poi si scaglia contro la polizia: arrestato

Prato, 14 marzo 2024 – Una lite tra vicini finita male, con tanto di aggressione nei confronti delle forze dell’ordine. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, a Prato, dove intorno alle 15,50 la polizia è intervenuta nel centro storico in seguito alla richiesta di aiuto proveniente da un uomo, trentunenne italiano, che era stato contattato telefonicamente da un soggetto con cui aveva avuto un diverbio nei giorni sfociato per le vie di fatto, e per il quale si era rivolto all’ufficio di polizia denunciando l’accaduto.

Temendo ritorsioni per la denuncia sporta, prima di incontrarlo di nuovo ha richiesto l’intervento di una volante. Giunti sul luogo, gli operatori hanno identificato quello che era stato descritto come l’aggressore, il quale si mostrava nervoso affermando di essere in attesa di una persona per incontrarlo e fare chiarezza su una questione personale. Dopo pochi minuti, alla vista del rivale che giungeva sul posto rassicurato dalla presenza del agenti, iniziava ad aggredirlo verbalmente minacciandolo gravemente ed assumendo un atteggiamento ancor più violento alla presenza degli operatori di polizia.

Una volta bloccato, l’uomo esagitato non ha esitato a scagliarsi contro i due operatori di polizia che tentavano di calmare la sua collera. Durante le concitate fasi di contenimento, gli agenti sono rimasti leggermente contusi ed hanno rimediato rispettivamente 3 e 7 giorni di prognosi. Al termine della vicenda, il fermato veniva tratto in arresto per resistenza a P.U. e lesioni e su disposizione della competente A.G. collocato in regime di arresti domiciliari presso il proprio domicilio per la successiva udienza di convalida