Lite fra vicini Aggressore di fronte al gip

Comparirà oggi di fronte al gip Pasquale Gilio, 71 anni, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Il pensionato, assistito dall’avvocato Luca Betti, deciderà se rispondere all’interrogatorio di garanzia oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. Gilio è stato arrestato dai carabinieri venerdì pomeriggio dopo aver tentato di sparare alla vicina di casa (la pistola fortunatamente si è inceppata) in via del Sabotino a Narnali. Il pensionato è già stato interrogato dal pm. Si è difeso sostenendo di non aver premuto il grilletto della pistola che deteneva illegalmente. Ricostruzione dei fatti che contrasta con quella riferita dalle due vittime dell’aggressione. Il gip dovrà decidere se lasciare Gilio in carcere o disporre una misura cautelare più lieve vista anche l’età dell’arrestato.