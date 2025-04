Lions in piazza, anche il veterinario. Le visite gratuite per 15 patologie

"Lions in piazza 2025" torna domenica con la prevenzione sanitaria gratuita. La novità di quest’anno è la presenza della veterinaria che effettuerà visite e consultazioni per gli animali. L’appuntamento è in piazza della Costituzione in orario 9.30-13 e 14.30-18 (esami ematici alle 7.30). Saranno gratuiti accertamenti sanitari per 15 diverse patologie. La giornata è giunta alla decima edizione ed è promossa dai Lions Clubs International – Distretto 108 LA, Lions Club e Leo Club Montemurlo.

"Oltre a occuparci delle esigenze di salute delle persone, quest’anno abbiamo voluto dare una risposta anche alle patologie di cui possono soffrire i nostri animali, come cani e gatti. Sappiamo come le spese veterinarie possano incidere sull’economia familiare, soprattutto dei nuclei più fragili", spiega il presidente del Lions Club Montemurlo, Giovanni Campopiano.

"I Lions in piazza a Montemurlo rappresenta l’occasione per prendersi cura della propria salute grazie alla disponibilità di tanti medici e infermieri che dedicano gratuitamente una giornata del loro tempo per gli altri" aggiunge il sindaco Simone Calamai. In campo circa 100 volontari che, tra sabato e domenica, si occuperanno dell’allestimento del campo base dove troveranno posto gli ambulatori mobili per circa una quindicina i medici e gli infermieri.prie competenze professionali. Le 15 patologie per cui sarà possibile richiedere una visita medica di prevenzione gratuita: elettrocardiogramma, ecografia addome, screening cardiovascolare, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, controllo udito, endocrinologia, saturazione, consulenza nutrizionale e chiropratica, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), consulenza posturale, visita urologica, consulenza pediatrica.

Silvia Bini